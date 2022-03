Как тебе такое, Владимир Путин: Илон Маск вызвал президента России на поединок

Американский бизнесмен Илон Маск (Tesla, SpaceX) вызвал на поединок российского президента.

"i hereby chellange Владимир Путин to single combat Stakes are Украiна", - твитнул предприниматель. Это можно перевести как: "Я вызываю Владимира Путина на поединок. Ставка – Украина".

Маск не уточнил, на каком "оружии" или в какой сфере хотел бы провести дуэль.