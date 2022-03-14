Иностранные самолёты, находящиеся в лизинге у российских перевозчиков, будут зарегистрированы в РФ

Президент Владимир Путин утвердил изменения различных законов страны, позволяющие регистрировать права на иностранные самолёты, находящиеся в лизинге у российских компаний, а также выдавать им отечественные сертификаты летной годности

Документ опубликован на портале правовой информации. Поправки позволяют российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов и дают возможность эксплуатировать самолеты на внутренних линиях, уточняет ТАСС. Сертификация гражданских воздушных судов будет осуществляться с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым определит Минтранс.

Закон направлен на сохранение парка иностранных воздушных судов у российских авиакомпаний для обеспечения бесперебойной работы гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер. Документ также предусматривает перенос с 1 января 2022 г. на 31 декабря 2023 г. сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности, что "позволит субъектам транспортной инфраструктуры перераспределить финансовые средства, необходимые для проведения процедуры сертификации".