14 Марта 2022
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Общество В России Москва
аэропорт Шереметьево (2019) | Фото: Накануне.RU

Иностранные самолёты, находящиеся в лизинге у российских перевозчиков, будут зарегистрированы в РФ

Президент Владимир Путин утвердил изменения различных законов страны, позволяющие регистрировать права на иностранные самолёты, находящиеся в лизинге у российских компаний, а также выдавать им отечественные сертификаты летной годности

Документ опубликован на портале правовой информации. Поправки позволяют российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов и дают возможность эксплуатировать самолеты на внутренних линиях, уточняет ТАСС. Сертификация гражданских воздушных судов будет осуществляться с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым определит Минтранс.

Закон направлен на сохранение парка иностранных воздушных судов у российских авиакомпаний для обеспечения бесперебойной работы гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер. Документ также предусматривает перенос с 1 января 2022 г. на 31 декабря 2023 г. сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности, что "позволит субъектам транспортной инфраструктуры перераспределить финансовые средства, необходимые для проведения процедуры сертификации".

Теги: Самолёт, лизинг



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