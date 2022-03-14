Суд над бывшим главой УМВД по Екатеринбургу отложен на месяц

В судебном процессе по делу бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова объявлен перерыв.

Напомним, Трифонова обвиняют в получении взятки в размере 7,5 млн рублей за указание возбудить уголовное дело по факту мошенничества с кредитными средствами банка "Кольцо Урала". По словам адвоката экс-силовика Ольги Кезик, своей вины он признавать не намерен.

Процесс по делу Трифонова стартовал в конце прошлого года. Сегодня, 14 марта, состоялось очередное заседание. Как сообщается в электронной картотеке Ленинского районного суда Екатеринбурга, процесс над бывшим главой УМВД отложен почти на месяц. Следующее заседание теперь запланировано на 12 апреля.

Как сообщало Накануне.RU, ранее суд вынес решение, что экс-начальник полиции города останется под стражей до 8 мая 2022 года.