В ночь с 30 на 31 марта стартует вторая волна программы "детский кешбэк"

В России в ночь с 30 на 31 марта стартует вторая волна программы "детский кешбэк", сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, механизм, действовавший в прошлом году, сохраняется: родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты "Мир", в течение пяти дней получает возврат 50% потраченных средств на эту карту за вновь купленные путевки, но не более 20 тыс. руб.

"Количество поездок на одного ребенка не ограничено – можно поехать на любое количество смен. Чтобы получить кешбэк необходимо для каждой поездки провести отдельную транзакцию. Для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет с каждой купленной путевки. Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая", - сообщили в пресс-службе кабмина.

По словам Чернышенко, программа "детского кешбэка" была очень востребована у россиян. За время первой волны было реализовано путевок на сумму около 10 млрд руб. в более чем 2,3 тыс. лагерей. Сумма возврата составила почти 5 млрд руб.