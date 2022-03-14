В Лондоне про-украинские активисты захватили особняк, приписываемый Дерипаске

Про-украински настроенные активисты ворвались в лондонский особняк, предположительно, принадлежащий семье российского миллиардера Олега Дерипаски. На фасаде здания они вывесили несколько плакатов и транспарантов. Один из них – продублированный на русском и английском – содержит нецензурное ругательство в адрес российского президента. На другом написано по-английски "Эта собственность освобождена".

Особняк находится в престижном лондонском районе Найтсбридж и стоит, по приблизительным оценкам, около 50 млн фунтов стерлингов.

Ранее власти Великобритании наложили санкции на счета и активы Дерипаски в этой стране. При этом сам Дерипаска высказывал желание судиться и называл санкции несправедливыми.

Позже на место происшествия прибыла полиция, протестующие были выдворены из здания, пишет Daily Mail.