14 Марта 2022
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Происшествия В России За рубежом
Олег Дерипаска (2021) | Фото: Россия зовет!

В Лондоне про-украинские активисты захватили особняк, приписываемый Дерипаске

Про-украински настроенные активисты ворвались в лондонский особняк, предположительно, принадлежащий семье российского миллиардера Олега Дерипаски. На фасаде здания они вывесили несколько плакатов и транспарантов. Один из них – продублированный на русском и английском – содержит нецензурное ругательство в адрес российского президента. На другом написано по-английски "Эта собственность освобождена".

Особняк находится в престижном лондонском районе Найтсбридж и стоит, по приблизительным оценкам, около 50 млн фунтов стерлингов.

Ранее власти Великобритании наложили санкции на счета и активы Дерипаски в этой стране. При этом сам Дерипаска высказывал желание судиться и называл санкции несправедливыми.

Позже на место происшествия прибыла полиция, протестующие были выдворены из здания, пишет Daily Mail.

Теги: лондо, олег дерипаска, особняк, недвижимость



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