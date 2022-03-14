Екатеринбурженка взыскала с туроператора 95000 рублей за отмененный из-за ковида отдых в Стамбуле

Жительница Екатеринбурга только через суд добилась возврата денежных средств за несостоявшуюся поездку в Стамбул. В апреле женщина хотела отдохнуть в Турции, но после сообщения от оперштаба касательно коронавируса, приняла решение отменить поездку и забрать средства. С последним и возникли проблемы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, Евгения приобрела тур в прошлом марте в офисе "CORAL travel". За отдых в апреле на двоих человек женщина заплатила 61 тыс. 2 рубля. Однако незадолго до вылета в СМИ и оперштабе появилась информация о временном ограничении регулярного и нерегулярного пассажирского авиасообщения между РФ и Турцией с 15.04.2021 по 01.06.2021 года. Евгения посчитала, что данная информация свидетельствует об угрозе безопасности жизни и здоровья туристов в связи с ухудшением ситуации по заболеванию в Турции, а потому и решила расторгнуть договор с вернуть деньги.

Соответствующее заявление екатеринбурженка и направила турагенту, тот перенаправил его оператору, который и заявил о неготовности вернуть деньги и предложил женщине воспользоваться иными турами. Не найдя альтернативного варианта отдыха и не дождавшись возврата средств, женщина обратилась уже напрямую к туроператору - ООО "ПЕГАС Екатеринбург". Однако из всей суммы на счет свердловчанки пришли только 4 тыс. 63 рубля.

В своим иске в Чкаловский районный суд Евгения просила взыскать с туроператора 56 тыс. 936 рублей за путевку и проценты за пользование чужими денежными средствами, 10 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда, штраф, а также судебные расходы в размере 5тыс. 2 рублей. Помимо этого истец просила расторгнуть договор. Требования были удовлетворены частично - 56 тыс. 936 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 322 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 5тыс. 2 рублей, 3 тыс. рублей компенсации морального вреда и штраф - 30тыс. 129 рублей. Договор также был расторгнут.

ООО "ПЕГАС Екатеринбург" не согласился с решением суда и обратился в Свердловский областной суд, однако окончательное решение также было принято в сторону истца. Таким образом туроператору все же придется выплатить Евгении 95 тыс. 389 рублей.