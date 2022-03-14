На Южном Урале водитель получил срок в колонии за смертельное ДТП на трассе М-5

В Челябинской области жителя Уфы приговорили к 7 годам в колонии-поселении за ДТП, в котором погиб один человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

19 апреля на трассе М-5 мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем GREAT WALL. В результате ДТП водитель автомобиля GREAT WALL от полученных травм скончался в больнице, пассажиру данного автомобиля причинен тяжкий вред здоровью.

По решению суда мужчине запрещено управлять транспортными средствами 2 года. Также он должен выплатить потерпевшим свыше 2,8 млн рублей.