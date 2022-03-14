14 Марта 2022
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Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

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войска США, Афганистан, НАТО, война в Афганистане (2017) | Фото: iz.ru

СМИ: Центр подготовки иностранных наемников в Яворове уничтожен

На Яворовском полигоне был уничтожен центр подготовки иностранных наемников, пишет телеграм-канал "ЗеРада".

Напомним, вчера высокоточным оружием большой дальности был нанесен удар по военному полигону Яворовский, сообщило Минобороны РФ. Уничтожено до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранного вооружения.

Канал пишет, что на уничтоженных объектах полигона с согласия НАТО проводились занятия с наемниками частных армий, которые прибывают на Украину. Сейчас объект уничтожен и полностью непригоден для дальнейшего работы, что создает для Генштаба ВСУ ряд проблем. В результате удара погибли высококлассные украинские инструкторы, которые прошли обучение в центрах НАТО. Главной задачей России, видимо, было перекрыть канал приезда иностранных наемников и показать, что они будут уничтожаться, считает "ЗеРада".

Американский военный репортер Нолан Петерссон, прибывший на Украину, подтвердил, что большинство приехавших наемников были уничтожены.

После удара по полигону Владимир Зеленский уволил главу управления СБУ во Львовской области.

Теги: украина, полигон, наемники



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