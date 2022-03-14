14 Марта 2022
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Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

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Происшествия За рубежом
бортовой аварийный самописец черный ящик (2005) | Фото: НТВ

На борту беспилотника, упавшего в столице Хорватии, была взрывчатка

На борту беспилотника, упавшего в ночь на 11 марта в столице Хорватии Загребе, было около 40 кг взрывчатки, сообщил СМИ советник Минобороны страны генерал Желько Живанович.

Сам летательный аппарат, о принадлежности которого до сих пор в хорватских СМИ широко не говорится, весил, предположительно, до 120 кг.

Пока нет данных о том, почему взрывчатка не сдетонировала, могла ли она вообще привести к взрыву. Хорватские военные эксперты сходятся во мнении, что взрыва как такового не было, иначе бы разрушения имели куда большие последствия, чем глубокая воронка в мостовой в центре города. Впрочем, даже просто падение объекта на жилое здание, машины или пешеходов могло бы обернуться жертвами.

Большая часть обломков беспилотника советского или украинского производства была извлечена в выходные. Министр обороны Хорватии Хорватии Марио Банозич заявил, что в воронке были обнаружены следы взрывчатки и части авиабомбы. Он заявил, что беспилотник был не разведывательным.

Также на месте крушения был обнаружен бортовой самописец. "Из черного ящика будут извлечены данные о полете. Мы сравним их с данными с радаров НАТО", - заявил министр. Он не исключил, что "беспилотник мог прилететь как с российской, так и с украинской территории".

Ранее хорватские власти заявляли, что беспилотник мог попасть в Хорватию с территории Венгрии, а оттуда – с территории Румынии. В СМИ поднимался резонный вопрос о бездействии ПВО НАТО (особенно если учесть громадное сосредоточение сил альянса на восточных рубежах).

СМИ сообщают, что вероятнее всего до Загреба долетел беспилотник Ту-141 "Стриж". Производившийся в СССР (а точнее – в Харькове) в 80-е годы. С развалом СССР в РФ "Стрижи" были сняты с вооружения, но на Украине, по некоторым данным, комплексы все-таки стояли на вооружении, даже сообщалось об опытно-конструкторских работах по модернизации оставшихся аппаратов после 2014 года. Максимальная дальность полета "Стрижа" составляет около тысячи километров. Этого недостаточно, чтобы беспилотник мог долететь до столицы Хорватии с территории России (ближайшая граница – западные берега Крыма – 1200 км). С западных границ Украины до Загреба 600-700 км.

Теги: хорватия, загреб, беспилотник, ту-141, взрывчатка



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