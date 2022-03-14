14 Марта 2022
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Происшествия
водка, суррогатный алкоголь (2022) | Фото: vk.com/starzhved | Александр Старжинский

Трех тюменцев будут судить за смерть местной жительницы от "паленой" водки

В Тюмени перед судом предстанут трое местных жителей, обвиняемых в сбыте контрафактного алкоголя, из-за отравления которым скончалась женщина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Дело было возбуждено по "а", "в" части 2 статьи 238 УК РФ. Следствие полагает, что владелец продуктового магазина по ул. Ставропольская, решил сбывать контрафактный алкоголь и вступил в сговор со своим знакомым, роль которого заключалась в поиске контрафакта для продажи.

"Для приобретения алкогольной продукции нефабричного производства мужчина обратился к ранее знакомому местному жителю, который занимался незаконным сбытом алкогольной продукции на территории города Тюмени. В дальнейшем обвиняемые поставили в продуктовый магазин контрафактную алкогольную продукцию с наименованием "Родники Сибири", содержащую в себе значительное количество метанола", - говорится в сообщении.

В результате от употребления контрафакта погибла 64-летняя тюменка. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тысяч руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

Теги: Родники Сибири, паленая водка, контрафактный алкоголь, суд



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