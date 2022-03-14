14 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Коллаж, конверт, деньги, рубли (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге руководство детдома подозревают в злоупотреблении полномочиями

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями руководством детского дома-интерната для умственно отсталых детей.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что осенью прошлого года заместитель директора учреждения неоднократно обращался к своим подчиненным с предложением об увеличении им премиального вознаграждения. Как выяснили в надзорном ведомстве, впоследствии те должны были вернуть ему деньги, которые пошли бы на ремонт дома-интерната: в результате на счет заместителя директора от рабочего, слесаря-сантехника и заведующего складом поступило около 100 тысяч рублей.

В отношении теперь уже бывшего замдиректора возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Его расследование находится на контроле прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, мужчина, о котором идет речь, занимал руководящую должность в доме-интернате с 2016 года. В его полномочия входило руководство работой и системой стимулирования младшего обсуживающего персонала. Кроме этого, он также являлся членом премиальной комиссии и имел право голоса при решении вопроса о выплате премий сотрудникам учреждения.

Теги: злоупотребление, дом-интернат, дело, Екатеринбург



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