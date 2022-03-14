14 Марта 2022
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Экономика В России Москва
Максим Решетников (2020) | Фото: Накануне.RU

Минэкономразвития ответит на "финансовую нестабильность" "максимальной гибкостью работы экономики и снятием всех ограничений"

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о том, что "наша задача в текущих условиях – максимально создать условия для бизнеса и сохранить гибкость ценообразования.

"В условиях финансовой нестабильности ответ правительства заключается в максимальной гибкости работы экономики и снятии всех ограничений", - заявил Решетников, его слова приводит Telegram-канале Правительства РФ.

Власти вводят следующие меры поддержки: запрет на плановые и внеплановые проверки на всех предприятиях, кроме высокой степени риска, продление всех лицензий и разрешений (более 2,5 млн документов продлены на срок до года. Изменён порядок сертификации продукции: в течение полугода предприятия смогут сами перенастраивать процесс. Введены послабления в оформлении импортной продукции.

Поддержка малого и среднего бизнеса выразится в льготных программах кредитования, реструктуризации кредитов. Принято решение обратиться в Евразийскую комиссию с инициативой об отмене пошлин на продовольственные товары, медикаменты, продукцию для фармацевтики, сельского хозяйства. Сохранят максимальной гибкости ценообразования для предотвращения дефицита продуктов. Также министр прокомментировал информацию о возможном закрытии в России магазинов иностранных сетей.

"Это зависит от решения самих иностранных торговых сетей. Сейчас говорится о приостановке работы магазинов, которые сталкиваются с логистическими проблемами, а не об их закрытии, то есть рабочие места сохраняются. Мы исходим из того, что значительная часть бизнеса, перенастроив эти цепочки, вернётся к работе в России. Наш рынок никуда не делся, компании зарабатывали здесь достаточно долгое время, это рентабельный бизнес. Это даёт нам основания надеяться, что ситуация нормализуется", - сказал Решетников.

Теги: Максим Решетников, малый и средний бизнес



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