"Уральские авиалинии" приостанавливают рейсы в Казахстан до 30 апреля

Авиакомпания "Уральские авиалинии" приняла решение о приостановке рейсов в Казахстан. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании, добавив, что полеты не будут выполняться вплоть до 30 апреля текущего года.

В предыдущую пятницу в компании также сообщили о введении в расписание дополнительных рейсов из Екатеринбурга в Казахстан: 16, 18, 20, 21, 23 и 25 марта.

Напомним, руководство авиакомпании "Уральские авиалинии" заключило, что при введенных санкциях сможет осуществлять полеты без остановки флота и разборки самолетов только два месяца. Сейчас в распоряжении компании на условиях лизинга находятся 54 авиалайнера Airbus, однако в начале этого месяца техническое обслуживание лайнеров российских авиакомпаний было прекращено.