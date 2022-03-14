СМИ: Россия и Индия могут перейти к расчетам в национальных валютах

Индия и Россия изучают возможность перехода к взаимным расчетам в рублях и рупиях. Об этом пишет издание Mint со ссылкой на двух индийских правительственных чиновников, осведомленных о развитии событий.

"Мы работаем над валютным соглашением для облегчения торговли, тем более что мы также планируем увеличить закупки нефти из России", - сказал один из двух чиновников Индии, пожелавший остаться неназванным.

"Мы можем рассмотреть систему плавающего обменного курса. В качестве точки отсчета можно взять третью валюту, возможно, юань", - добавил чиновник.

Для совершения платежей российскому банку нужно будет открыть счет в индийском, а индийскому - в российском.

Индия закупает у России много продукции в сфере обороны и ядерной энергетики, Россия - фармацевтические препараты, сельскохозяйственные товары и продукцию машиностроения.