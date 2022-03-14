За отключенные из-за санкций гаджеты у производителей можно требовать возврата средств - Роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре посоветовали россиянам, чьи гаджеты перестали выполнять функции из-за санкций (например, из-за отключения приложений) посоветовали требовать возврата стоимости товара у продавца или производителя.

Изготовитель товара обязан обеспечить возможность использования товара в течение срока его службы, иначе потребитель может предъявить требование о возврате денег, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, проблемы у пользователей возникли самые разные. Обладатели гаджетов с функцией NFC не могут расплачиваться ими из-за отключения платежных сервисов, в магазинах приложений нельзя купить платные приложения и т.д.

"Для этой цели изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание товара, а также выпуск и поставку в торговые и ремонтные организации в необходимых для ремонта и технического обслуживания объеме и ассортименте запасных частей в течение срока производства товара и после снятия его с производства в течение срока службы товара, а при отсутствии такого срока — в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю", - цитирует РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.

Если недостаток проявился в течение гарантийного срока или в течение двух лет, то потребитель может предъявить продавцу требование о возврате денежных средств, пояснили в пресс-службе. Если такой срок прошел, то требования по ремонту могут быть заявлены изготовителю, если проблема существенная. А прекращение работы программного обеспечения товара может быть признано таковой, подчеркнули в ведомстве.