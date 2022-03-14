Екатеринбурженке с сыном-аутистом разрешили привлечь частных врачей на ПМПК

Жительнице Екатеринбурга, сына которой с диагностированным аутизмом хотят направить в детский сад для умственно-отсталых, разрешили привлечь к разбирательствам частных специалистов. Как следует из ответа на запрос Людмилы от министерства образования Свердловской области (имеется в редакции Накануне.RU), в психолого-медико-психологической комиссии (ПМПК) имеют право принять участие и врачи из частных клиник, в том числе и те, у кого с раннего детства и наблюдался ребенок.

"В соответствии с пунктом 25 приказа №1082, в случае несогласия с заключением территориальный ПМПК, родители детей имеют право обжаловать его в центральную ПМПК. Для проведения обследования ребенка его родители предъявляют в ПМПК подробную выписку из истории развития ребенка с заключением врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства. Дополнительно министерство образования информирует, что при подготовке результатов обследования специалисты ПМПК принимают во внимание заключение специалистов из частных медицинских организаций, при условии, что диагноз обозначен с использованием шифра", - пояснили в Минобразования.

Напомним, что ребенку была определена инвалидность по расстройству аутистического спектра, однако, по словам родителей мальчика, при посещении психиатра, та "не открыв документы, молча" поставила ребенку совершенно иной диагноз - "расстройство личности". В то же время мальчик уже посещал частный детский сад, педагогов и музыкальную школу, где все отмечали его успехи в развитии. Все это обходилось очень дорого родителям ребенка, по причине чего те и решили при достижении определенного возраста отдать сына в специализированный детский сад.

Успехи ребенка в развитии отмечали и врачи УГМК, у которых мальчик уже долгое время наблюдается, однако, по словам Людмилы, на комиссию в качестве психиатра собирались позвать только уже печально-знакомого семье специалиста, что и определил ребенка в детсад для умственно-отсталых. Теперь же, зная свои права, родители могут предоставить на ПМПК все документы и заключения специалистов, способных обеспечить их ребенку светлое и спокойное будущее.

Напомним, что в январе прокуратура заинтересовалась случаем Людмилы и ее ребенка, организовав проверку. В то же время женщине пришли ответы от уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова, которые та назвала, скорее, отписками с рекомендациями обратиться в региональный минздрав.