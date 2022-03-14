14 Марта 2022
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Общество Челябинская область
Аптека (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске из аптек исчезли препараты для пациентов с эпилепсией и заболеваниями щитовидной железы

Жители Челябинской области пожаловались на нехватку препаратов для пациентов с эпилепсией и заболеваниями щитовидной железы, передает корреспондент Накануне.RU.

"В городе большая проблема с очень важным препаратом "Депакин хроносфера" (гранулы), в поликлинике не выдают, ссылаясь на то, что минздрав не закупил, в аптеках нет, на складах говорят тоже нет. Этот препарат назначается при заболевании эпилепсией, он очень важен и его нельзя пропускать", - написала жительница.

В областном минздраве подтвердили, что препарата нет в наличии. "Аукцион в этом году не состоялся по причине отсутствия участников на поставку лекарственных средств. Рекомендуем вам обратиться к лечащему врачу для замены подходящим аналогом", - говорится в сообщении ведомства.

Другие пользователи рассказали, что в аптеках нет "L-тироксина". По их словам, это жизненно необходимый препарат для людей с заболеваниями щитовидной железы.

"Нелюди, другого слова не могу подобрать, скупили этот препарат и торгуют им на Авито и других площадках. Может пора уже вмешаться правоохранительным органам, больше чем уверен, нет в аптеках и других препаратов, от которых зависит жизнь людей", - рассказал южноуралец.

В минздраве сообщили, что препарат производится в Германии, в настоящий момент он не поступает на территорию Челябинской области. Южноуральцам рекомендовали обратиться к лечащему врачу для замены подходящим аналогом. "Также, по данным сайтов-агрегаторов, остатки препарата имеются в наличии в некоторых аптеках региона", - добавили в ведомстве.

Теги: аптеки, лекарства, эпилепсия,



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