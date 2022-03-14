Басурин: В Донецке разорвалась одна из кассет сбитой "Точки-У"

Ракета "Точка-У" была сбита над центром Донецка, но взорвалась одна из кассет, заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Количество погибших и раненых оценивается в десятки человек. Люди погибли как от падения обломков в центре города, так и от мощного взрыва. На местах трагедии работают 14 бригад службы скорой медицинской помощи.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что жертв было бы намного больше, если бы ракета не была сбита. Если бы "Точка-У" долетела до места назначения, радиус поражения составил бы 500 метров. В ракете был кассетный заряд.

"Чудовищно, но это нынешняя Украина", - сказал он на канале "Россия 1".

Генпрокуратура ДНР квалифицировала это как теракт, направленный на геноцид жителей республики.