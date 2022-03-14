Из Екатеринбурга выехала третья фура с гуманитарной помощью для Донбасса

Из Екатеринбурга отправилась третья фура с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, собранная добровольцами и сотрудниками компании "Сима Ленд".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, общий вес груза составляет 11 тонн. Он будет доставлен в распределительный центр в Белгороде.

"В состав груза входит все самое необходимое – продукты питания, одежда, средства личной гигиены, детское питание. Мы уже в третий раз отправляем гуманитарную помощь и, конечно же, ценность этого не становится меньше", - рассказала заместитель генерального директора "Сима Ленд" Анастасия Лукичева.

На Среднем Урале продолжают работу пункты сбора гуманитарной помощи. Волонтеры не только принимают ее, но и сортируют по видам.

Напомним, первая 20-тонная фура с гуманитарной помощью была отправлена из Екатеринбурга в Ростовскую область 22 февраля. Еще 12 тонн груза было отправлено 6 марта. На сегодняшний день в Свердловской области удалось собрать более 62 тонн гуманитарной помощи.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе Правительство РФ утвердило постановление о распределении по регионам страны более 95 тысяч граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших места проживания. На Урале больше всего людей планируется направить в Свердловскую область – 1 тыс. 650 человек.