14 Марта 2022
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McDonald’s (2016) | Фото:Накануне.RU

В Пермском крае рестораны McDonald’s пока продолжают работать

В Пермском крае рестораны McDonald’s пока продолжают работать, сообщает РБК Пермь.

По данным издания, информации об официальном прекращении деятельности пока нет.

ТАСС сообщает, что предприятия будут работать сегодня до завершения производственных процессов.

Напомним, с 14 марта рестораны McDonald’s должны были прекратить свою работу по всей России. Закрытие 850 ресторанов McDonald’s в России будет обходиться компании в $50 млн в месяц.

Как сообщил финансовый директор компании Кевин Озан, McDonald’s продолжит платить зарплату своим сотрудникам, которых только в России насчитывается около 62 тыс. человек.

Теги: McDonald’s, закрытие, рестораны



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