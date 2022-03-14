Миллиардер Мельниченко пророчит глобальный продовольственный кризис из-за российско-украинского конфликта

Российский миллиардер Андрей Мельниченко (СУЭК, "Еврохим") прогнозирует начало глобального продовольственного кризиса, если не будет урегулирован российско-украинский конфликт.

Мельниченко указывает на рост стоимости удобрений, которые больше не по карману фермеров, также на разрыв цепочек поставок.

"Это приведет к еще более высокой продовольственной инфляции в Европе и вероятной нехватке продовольствия в беднейших странах мира, - цитирует Reuters бизнесмена. - События на Украине действительно трагичны. Нам срочно нужен мир".

Ранее ЕС ввел санкции в отношении Мельниченко. Одной из причин стало участие миллиардера во встрече с президентом России Владимиром путинным после начала спецоперации России на Украине, где обсуждалось влияние санкций на российскую экономику. Санкции подразумевают заморозку активов и счетов, запрет поставок товаров и услуг. После введения санкций Мельниченко перестал быть бенефициром своих ведущих бизнесов, передает РБК.

Кроме того, итальянские газеты La Repubblica и Corriere della Sera сообщили, что 12 марта итальянская полиция в порту Триеста арестовала яхту Мельниченко — 143-метровую Sailing Yacht A стоимостью 530 млн евро ($578 млн).