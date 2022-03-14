Мария Шукшина осудила творческую элиту, "разъехавшуюся" после начала событий на Украине

Актриса Мария Шукшина сравнила с рептилиями коллег по творческому цеху, осудивших проведение специальной военной операции на Украине.

"Когда говорят про элиту, то почему-то сразу вспоминается рекламное предложение "элитные рептилии от заводчика". Не хочется быть грубой, но то, как себя показала теле- и шоу-бизная "элитка", – прямое следствие воспитания того самого "заводчика", который расплодил свои "питомники" во всех сферах культуры (беЗкультурья!). Заводчику так было удобно, да и рептилии не сопротивлялись: хорошо кормили, постоянный температурный режим. И вот, настало время: заводчик заболел и в ближайшее время скончается. Рептилии мечутся, шипят, кусаются, расползаются", - написала Мария Шукшина в своём Telegram.