По центру Донецка нанесен ракетный удар, много погибших

По центру Донецка был нанесен ракетный удар, предположительно "Точкой-У". Ракета была сбита, но обломки упали в центре города.

Как сообщалось, в самом центре города раздался мощный взрыв. В домах выбило стекла, на место прибыли пожарные и медики.

Глава представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов сказал, что "очень много погибших и пострадавших".

По сообщению штаба ДНР, 20 человек погибли, девять ранены.

Мэр города Алексей Кулемзин уже подтвердил факт уничтожения баллистической ракеты силами ДНР. По данным МЧС, кусок хвостовика от "Точки-У" упал у Университетской, 28. Обломки есть и по другим близлежащим адресам. По информации из соцсетей, люди погибли в автобусе, взорвавшемся автомобиле, у банкомата, куда падали обломки.

Как сообщает Штаб территориальной обороны ДНР, ракета была перехвачена над зданием Правительства.

"Это месть отступающих нацистов мирным жителям города", - пишет телеграм-канал "Майор и генерал".

В Донецке второй день подряд не стихает мощная канонада, над городом периодически летают истребители.