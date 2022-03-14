14 Марта 2022
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Происшествия В бывшем СССР ДНР и ЛНР
ДНР, Донецк (2019) | Фото:

По центру Донецка нанесен ракетный удар, много погибших

По центру Донецка был нанесен ракетный удар, предположительно "Точкой-У". Ракета была сбита, но обломки упали в центре города.

Как сообщалось, в самом центре города раздался мощный взрыв. В домах выбило стекла, на место прибыли пожарные и медики.

Глава представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов сказал, что "очень много погибших и пострадавших".

По сообщению штаба ДНР, 20 человек погибли, девять ранены.

Мэр города Алексей Кулемзин уже подтвердил факт уничтожения баллистической ракеты силами ДНР. По данным МЧС, кусок хвостовика от "Точки-У" упал у Университетской, 28. Обломки есть и по другим близлежащим адресам. По информации из соцсетей, люди погибли в автобусе, взорвавшемся автомобиле, у банкомата, куда падали обломки.

Как сообщает Штаб территориальной обороны ДНР, ракета была перехвачена над зданием Правительства.

"Это месть отступающих нацистов мирным жителям города", - пишет телеграм-канал "Майор и генерал".

В Донецке второй день подряд не стихает мощная канонада, над городом периодически летают истребители.

Теги: Донецк, точка-у



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