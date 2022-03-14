14 Марта 2022
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чиновник портфель должность (2017) | Фото: Накануне.ru

Махмудов и Бокарев вышли из совета директоров УГМК

"Уральская горно-металлургическая компания" официально объявила об изменениях в своей корпоративной структуре.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, Искандар Махмудов и Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами ОАО "УГМК", АО "УК "Кузбассразрезуголь", АО "Восточный порт" и АО "Ростерминалуголь". Кроме этого, Махмудов и Бокарев вышли из состава советов директоров указанных компаний.

"Все предприятия группы УГМК продолжают работать в обычном режиме, обеспечивают непрерывность производственного процесса, своевременное выполнение всех обязательств перед своими работниками, заказчиками и иными партнерами, а также сохранение стабильности в регионах присутствия", - добавили в компании.

Напомним, на прошлой неделе Дмитрий Пумпянский перестал быть бенефициаром Группы Синара и "Трубной металлургической компании". Ранее бизнесмен с семьей попал под санкции Евросоюза.

Теги: Махмудов, Бокарев, УГМК, совет директоров



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