14 Марта 2022
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Общество В России
Переговоры России и Украины в Гомельской области (28.02.22) (2022) | Фото: t.me/RusEmbassyMinsk / Telegram-канал &quot;Russia in Belarus&quot;

В офисе президента Украины назвали четвёртый раунд переговоров "тяжёлым"

В офисе президента Украины высказались о четвёртом раунде переговоров России и Украины.

"Переговоры. Четвёртый раунд. О мире, прекращении огня, немедленном выводе войск и гарантиях безопасности. Тяжёлая дискуссия", - написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своём Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о том, что четвёртый раунд переговоров состоится 14 марта в режиме видеоконференцсвязи.

Напомним, первые российско-украинские переговоры прошли 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Второй этап переговоров состоялся 3 марта в Беловежской Пуще. Была достигнута договоренность сторон о гуманитарных коридорах для эвакуации жителей. В третий раз делегации встретились 7 марта в Брестской области. По их итогам глава российский делегации, советник президента России Владимир Мединский, заявил, что "наши ожидания не оправдались". 10 марта на полях дипломатического форума в турецкой Анталье состоялась также встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. 11 марта президент России Владимир Путин во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о "позитивных сдвигах на украинском направлении".

Теги: Россия, Украина, переговоры



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Ранее 13.03.2022 21:56 Мск Российско-украинские переговоры продолжатся 14 марта


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