В офисе президента Украины назвали четвёртый раунд переговоров "тяжёлым"

В офисе президента Украины высказались о четвёртом раунде переговоров России и Украины.

"Переговоры. Четвёртый раунд. О мире, прекращении огня, немедленном выводе войск и гарантиях безопасности. Тяжёлая дискуссия", - написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своём Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о том, что четвёртый раунд переговоров состоится 14 марта в режиме видеоконференцсвязи.

Напомним, первые российско-украинские переговоры прошли 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Второй этап переговоров состоялся 3 марта в Беловежской Пуще. Была достигнута договоренность сторон о гуманитарных коридорах для эвакуации жителей. В третий раз делегации встретились 7 марта в Брестской области. По их итогам глава российский делегации, советник президента России Владимир Мединский, заявил, что "наши ожидания не оправдались". 10 марта на полях дипломатического форума в турецкой Анталье состоялась также встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. 11 марта президент России Владимир Путин во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о "позитивных сдвигах на украинском направлении".