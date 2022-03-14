14 Марта 2022
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Экономика В России За рубежом
деньги, рубли и доллары (2013) | Фото:

Иностранным работодателям разрешили перечислять зарплату на зарубежные счета россиян

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями объявила о двух послаблениях в части перевода россиянами иностранной валюты на зарубежные счета.

Так, резиденты РФ смогут переводить валюту на свои счета в иностранных банках и финансовых организациях для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Есть ограничение: объем перечисленных средств не должен превышать объема финансирования за прошлый год.

Также разрешается зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в идее заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам.

Кроме того, граждане смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на свои другие зарубежные счета, информация о которых известна российским налоговым органам.

Теги: валюта, иностранные счета, россияне, разрешение, послабления



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