Иностранным работодателям разрешили перечислять зарплату на зарубежные счета россиян

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями объявила о двух послаблениях в части перевода россиянами иностранной валюты на зарубежные счета.

Так, резиденты РФ смогут переводить валюту на свои счета в иностранных банках и финансовых организациях для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Есть ограничение: объем перечисленных средств не должен превышать объема финансирования за прошлый год.

Также разрешается зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в идее заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам.

Кроме того, граждане смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на свои другие зарубежные счета, информация о которых известна российским налоговым органам.