14 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Алексей Вихарев (2022) | Фото: Алексей Вихарев

Главе медфракции Екатеринбурга предложили сняться в роликах по защите прав инвалидов

Главе Медицинской фракции Екатеринбурга депутату гордумы Алексею Вихареву предложили стать спикером в роликах, посвященных правам граждан с ограниченными возможностями. Об этом депутат рассказала у себя в Telegram.

По его словам, предложение поступило от некого Евгения, "пришедшего" к Вихареву на очередной онлайн-прием.

"Вместе с патронажной службой "Зрелое общество" молодой человек планирует создать видеоинструкции для людей с ограниченными возможностями здоровья, куда им обращаться и на что они имеют право", - пояснил депутат.

При этом глава медфракции отметил, что пока не видит себя в этой роли, а более близкие для него темы это медицина в уральской столице и экология. По итогу было принято решение взять время на размышление, чтобы определить, насколько интересно будет данное сотрудничество обеим сторонам.

Напомним, что Медфракция стала самой многочисленной депутатской группой в Екатеринбурге. Так, в феврале к ней присоединилось еще шесть участников, а общее число членов достигло 10.

Алексей Вихарев также является председателем свердловского РЭО, которое недавно зафиксировало в Екатеринбурге и Белоярском нарушения экологических и санитарных норм при вывозе и утилизации медицинского мусора.

Теги: Вихарев, медфракция, инвалиды, ролик



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