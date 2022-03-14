В Челябинске подорожали сахар, рис и подсолнечное масло

В Челябинске зафиксировали рост цен на сахар, рис и рафинированное подсолнечное масло. Об этом на аппаратном совещании рассказал вице-мэр по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Проведен выездной мониторинг розничных цен на основные продукты питания в предприятиях торговли города. За неделю выявлен рост цен на сахар, рис и рафинированное подсолнечное масло", - рассказал он.

Со 2 марта в Челябинске проводится ежедневный мониторинг розничных цен на продукты.