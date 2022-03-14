14 Марта 2022
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Общество Челябинская область
Подсолнечное масло, сахар (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске подорожали сахар, рис и подсолнечное масло

В Челябинске зафиксировали рост цен на сахар, рис и рафинированное подсолнечное масло. Об этом на аппаратном совещании рассказал вице-мэр по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Проведен выездной мониторинг розничных цен на основные продукты питания в предприятиях торговли города. За неделю выявлен рост цен на сахар, рис и рафинированное подсолнечное масло", - рассказал он.

Со 2 марта в Челябинске проводится ежедневный мониторинг розничных цен на продукты.

Теги: сахар, рис, продукты, мониторинг,



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