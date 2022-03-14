"Макдоналдс" Шрёдингера": рестораны сети продолжают работать в российских городах

Несмотря на то, что сеть "Макдоналдс" объявляла ранее о прекращении работы ресторанов с 14 марта (всех 850 заведений сети на территории России), в некоторых городах страны точки фастфуда продолжают функционировать. Причем это касается и больших городов тоже.

Так, рестораны "Макдоналдс" в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО "ГиД" продолжают работу в обычном режиме, сообщила "Интерфаксу" директор по маркетингу "ГиД" Олеся Самчелева. По ее словам, это 25 заведений в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, республике Алтай, а также в Алтайском и Красноярском краях.

В головном офисе компании сообщили, что часть ресторанов сети действительно принимает посетителей, но сколько это продлится, пока неизвестно, передает издание "Подъем".

"Официальная информация, что сегодня должна прекратиться работа "Макдоналдсов". Но на данный момент какая-то часть "Макдоналдсов" работает. Какая часть – надо лично приходить, убеждаться. У нас нет информации по конкретным адресам. Вообще пока никакой информации не поступало. У нас даже информации о том, что сегодня работают, не было, должны были быть закрыты", - заявили в компании.

В Тюмени в "Макдоналдсе" сказали, что работают "в обычном режиме, информации о закрытии пока нет, но обещали, что в течение трёх дней "Макдоналдс" будет работать в городе".