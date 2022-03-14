В центре Донецка мощный взрыв
В самом центре Донецка только что раздался мощный взрыв. В районе площади Ленина в небо поднялся столб черного дыма.
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В самом центре Донецка только что раздался мощный взрыв. В районе площади Ленина в небо поднялся столб черного дыма.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС