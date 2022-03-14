14 Марта 2022
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Происшествия Свердловская область
Следственный комитет (2021) | Фото: пресс-служба СКР

После гибели ребенка в Свердловской области возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели ребенка на пожаре в Свердловской области.

Напомним, трагедия случилась в минувшие выходные в частном доме по улице Свободы в селе Туринская Слобода. В ходе тушения пожара было найдено тело ребенка 2021 года рождения. В доме проживала многодетная семья, еще двоих детей удалось спасти.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Следователем уже проведен осмотр места происшествия и допрошен ряд свидетелей. Назначены необходимые экспертизы, в частности, для выяснения точной причины смерти ребенка и установления очага и причины возгорания.

По предварительным данным, очаг пожара находился на кухне, в районе штор и кухонного гарнитура. Рассматриваются различные версии, в том числе короткое замыкание электропроводки или нарушение техники безопасности при эксплуатации печи.

Кроме этого, в ходе следствия в обязательном порядке будут выясняться причины и условия, которые привели к случившейся трагедии. Будет принят комплекс мер по недопущению подобного впредь.

Теги: ребенок, пожар, дело, СК



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