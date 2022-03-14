Глава Екатеринбурга утвердил проект путепровода между Кольцово и Малым Истоком

Мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым утвержден проект планировки и межевания территории, где расположится путепровод от улицы Реактивной до дороги Екатеринбург – Кольцово. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, мост над железнодорожными ветками Екатеринбург – Тюмень и Екатеринбург – Каменск-Уральский позволит исключить одноуровневое пересечение железнодорожного и автомобильного потоков.

"Эта территория – крайне важный логистический узел для всей России, особенно в складывающейся ситуации. Это один из основных перевалочных пунктов железнодорожного транзита товаров и ресурсов из Китая в европейскую часть страны. Развитость данного объекта даст несомненные преимущества нашему городу", – заявил градоначальник.

Напомним, что сейчас для движение автотранспорта от Реактивной до Бахчиванджи организовано два железнодорожных переезда. Новый путепровод станет безопасным выездом с улицы Бахчиванджи. Более того, благодаря ему на участке появятся новые остановки, а движение транспорта по территории жилой застройки прекратится.

Департамент архитектуры Екатеринбурга рассчитывает на укрепление логистически-экономической связи европейской и азиатской частей России за счет путепровода, а также расширения транспортного коридора МТК-2 "Берлин – Москва – Пекин". Протяженность путепроводов составит порядка 2-х километров, скорость перевозки грузов значительно повысится, что позволит уменьшить время на его обработку и создать резерв пропускной способности логистического узла.