14 Марта 2022
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Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

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Коллаж, военные Z, российские военные на Украине (2022) | Фото: Накануне.RU

Забудьте про проигрыш России на Украине - The American Conservative

На Украине могут реализоваться разные сценарии в результате специальной военной операции России, но едва ли они будут плохими для России, как это подается на Западе. Об этом пишет в журнале The American Conservative бывший сотрудник Госдепа США Питер Ван Бюрен, известный своей критикой американского вторжения в Ирак.

Он отмечает, что в первые дни спецоперации западная пропаганда создавала ложное ощущение неудач России - что у ВС РФ заканчивается горючее, личный состав и т.д. Но это все необходимо забыть.

"Наблюдение за происходящим через смартфон из мирной страны может помочь вам поверить, что российское наступление идет плохо, но это противоречит фактам", - пишет эксперт.

Ван Бюрен считает наилучшим сценарием разделение Украины на две части - восточную, под контролем России, и западную, под контролем Запада, который продолжит свою пропаганду о "доблестном украинском народе". Также он рассматривает другие варианты и называет их маловероятными. И заключает, что случиться может все, что угодно, но проигрыш Владимира Путина на Украине кажется ему одним из самых маловероятных сценариев.

Теги: украина, спецоперация



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