14 Марта 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
эвакуация жителей Донецка (2022) | Фото: t.me/itsdonetsk

В Прикамье ожидается прибытие 1510 беженцев

Властям Пермского края придется увеличивать число пунктов временного размещения для приема беженцев. Согласно постановлению Правительства РФ, в регион будет распределено 1510 беженцев, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее краевые власти ожидали прибытие 500 беженцев. Для них готовы временные пункты размещения в восьми муниципалитетах края, в том числе Перми, Пермском районе, Березниках. Позже власти сообщили о готовности разместить у себя 700 человек.

Дополнительно может быть развернуто еще 750 мест для приема людей. В настоящий момент в регион самостоятельно прибыли 14 человек. Они разместились у родственников. Из них шесть человек - в Перми, четверо - в Чайковском, двое - в Березниках и еще двое - в Соликамске. Всем переселенцам была оказана материальная помощь. Двум людям помогали психологи, трем — юристы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной спецоперации Украине. Решение о ее проведении было принято после призыва о помощи жителей Донецкой и Луганской республики, которые ранее были признаны Россией независимыми. Минобороны РФ утверждает, что украинские войска используют мирных жителей, которые пытались эвакуироваться с Украины, в качестве живых щитов.

Теги: беженцы, Украина, ДНР, ЛНР, спецоперация



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