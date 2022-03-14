Названы лимиты займов, по которым россияне смогут получить кредитные каникулы

14 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
митинг пострадавших кредиторов предприятий депутата Госдумы Олега Колесникова в Челябинске 4.04.2014 (2014) | Фото: Накануне.RU

Названы лимиты займов, по которым россияне смогут получить кредитные каникулы

Правительство России обновило параметры займов, по которым граждане и бизнес смогут получить кредитные каникулы.

"Каникулы" будут распространяться на займы, выданные до 1 марта 2022 года. Льготный период составит от 1 до 6 месяцев.

Так, каникулы смогут получить граждане, взявшие потребительский кредит на сумму до 300 тыс. руб. Такой же вид кредитов для ИП – до 350 тыс. руб. Если займ был оформлен в виде кредитной карты, лимит составит до 100 тыс. руб. Наконец, автокредит – до 700 тыс. руб.

Лимиты для ипотечных заемщиков в Москве составят 6 млн руб., в Подмосковье, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке – 4 млн руб., в остальных регионах – 3 млн руб.

"По условиям программы, заемщики имеют право обратиться за "кредитными каникулами" до 30 сентября 2022 года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году", - говорится в сообщении правительства.

Теги: займ, кредитные каникулы, кредит, лимиты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети