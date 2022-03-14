Названы лимиты займов, по которым россияне смогут получить кредитные каникулы

Правительство России обновило параметры займов, по которым граждане и бизнес смогут получить кредитные каникулы.

"Каникулы" будут распространяться на займы, выданные до 1 марта 2022 года. Льготный период составит от 1 до 6 месяцев.

Так, каникулы смогут получить граждане, взявшие потребительский кредит на сумму до 300 тыс. руб. Такой же вид кредитов для ИП – до 350 тыс. руб. Если займ был оформлен в виде кредитной карты, лимит составит до 100 тыс. руб. Наконец, автокредит – до 700 тыс. руб.

Лимиты для ипотечных заемщиков в Москве составят 6 млн руб., в Подмосковье, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке – 4 млн руб., в остальных регионах – 3 млн руб.

"По условиям программы, заемщики имеют право обратиться за "кредитными каникулами" до 30 сентября 2022 года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году", - говорится в сообщении правительства.