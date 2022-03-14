14 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Генплан территории застройки объектов Всемирных студенческих игр (Универсиады) (2021) | Фото: Накануне.RU

Росгвардия проверяет объекты Универсиады в Екатеринбурге

В Екатеринбурге Росгвардия проводит обследование объектов запланированной на 2023 год Всемирной летней Универсиады на предмет антитеррористической защищенности.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, сотрудники вневедомственной охраны и центра лицензионно-разрешительной работы вместе с коллегами из других силовых ведомств региона, представителями областного министерства общественной безопасности и управления капитального строительства обследовали объекты деревни Универсиады в границах района Новокольцовский. Особое внимание было уделено контрольно-пропускным пунктам, в частности, состоянию систем видеонаблюдения, исправности металлодетекторов и тревожной сигнализации, целостности и надежности ограждения по всей территории объектов предстоящего мероприятия. Кроме этого, росгвардейцами проведены дополнительные инструктажи с работниками охранных организаций.

"Данные мероприятия носят плановый характер и проводятся в соответствии с решением межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности крупных международных мероприятий, проводимых на территории субъекта", - пояснили в ведомстве.

Напомним, сегодня в Минспорта заявили, что Универсида-2023 в Екатеринбурге состоится, несмотря на резкие заявления и действия международной федерации университетского спорта.

Теги: Росгвардия, Универсиада, объекты, проверка



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