14 Марта 2022
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Рамзан Кадыров (2022) | Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Кадыров призвал нацистов и ВСУ в Мариуполе сдаться до вечера

Украинские нацисты и все военнослужащие ВСУ, которые находятся в окруженном Мариуполе, должны сдаться до вечера 14 марта. Такое заявление сделал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
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"Вокруг и внутри Мариуполя 5 тысяч лучших наших чеченских бойцов. Сделайте хотя бы раз мужской шаг, ради мирных жителей и города. Вы не жили достойно, не воюете отважно и умрете, как шайтаны", — написал Кадыров.

Он заявил, что вечером будет уже поздно.

В Мариуполе продолжается операция по освобождению города, который уже две недели находится в состоянии гуманитарной катастрофы. Нацисты и местные еще украинские власти не дают эвакуироваться мирным жителям, держа их в заложниках. При этом "Правый сектор" (запрещен в РФ) успел бежать из города до его полного окружения силами ДНР.

Канал "Резидент" пишет, что Генштаб ВСУ сообщил Владимиру Зеленскому, что ситуация для нацистов критическая и город будет освобожден в течение двух дней. "Азов" несет большие потери и просит срочную помощь, требуя прорвать окружение. Но это невозможно из-за отсутствия у ВСУ сил. Однако Зеленский потребовал от Генштаба любой ценой организовать контрнаступление для деблокирования Мариуполя, так как освобождение города будет тяжелейшим ударом для украинского режима.

Теги: рамзан кадыров, украина, мариуполь



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