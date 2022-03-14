14 Марта 2022
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Экономика В России Москва
Цены на молоко (2021) | Фото: Накануне.RU

Производителям молока грозит банкротство, если государство не поддержит отрасль субсидиями

Минэкономразвития и Минсельхоз пришли к выводу, что без дополнительной поддержки молочной отрасли грозит снижение финансовой устойчивости, а отдельным предприятиям – банкротство. Это следует из письма Минэкономразвития, направленного в начале марта в аппарат правительства, сообщил "Интерфаксу" знакомый с документом источник в одном из ведомств финансово-экономического блока.

Исследование министерств прошло по поручению Правительства, и касалось состояния молочной отрасли, включая производство сырого молока и перерабатывающей промышленности. В связи с ростом цен на корма есть риск снижения надоев молока и сокращения загрузки перерабатывающих мощностей. Согласно приложенным к письму документам, себестоимость производства сырого молока за девять месяцев 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020-го выросла на 11%, рентабельность снизилась на 0,8% (до 11,9%). В перерабатывающей отрасли себестоимость поднялась на 17,2%, рентабельность снизилась на 2,8% до показателя в 5,1%.

Как считают авторы письма, для стабилизации ситуации необходимо увеличить средства господдержки в рамках компенсирующей и стимулирующей субсидий, а также на льготное кредитование и возмещение части прямых понесенных затрат. В числе мер – выделять субсидии на приобретение кормов. Анализ ситуации в отрасли был проведен с учетом роста ключевой ставки ЦБ до 9,5%. С 28 февраля ставка была экстренно повышена до 20%.

Теги: Минэкономразвития, Минсельхоз, молоко, субсидии



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