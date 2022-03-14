Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за ДТП с участием 10 и 8-летних детей на питбайке

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в ДТП, в котором погиб 8-летний пассажир питбайка и пострадал 10-летний водитель мотоцикла. Инцидент произошел 10 октября из-за превышения скорости обвиняемым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, водитель 1981 г.р. около 14.16 двигался по ул. Димитрова со стороны ул. Пархоменко в Чкаловском районе города на "ПЕЖО 4007". При этом, при разрешенных 60 км/ч, обвиняемый достиг 111,3 км/ч и когда с прилегающей территории на проезжую часть выехал скутер "Honda Dio Cesta", не справился с управлением, применив экстренное торможение. В результате машина столкнулась с питбайком "Kayo MINI LF110EA" под управлением 10-летнего подростка, перевозившего пассажира – 8-летнего брата.

К сожалению, 8-летний мальчик не пережил аварию и механическими травмами головы, шеи, туловища и конечностей скончался в карете "скорой помощи". Старший брат мальчика также пострадал в ДТП, получив травму головы, туловища и конечностей, в том числе закрытую черепно-мозговую травму тяжелой степени, которая экспертами квалифицирована как причинившая тяжкий вред здоровью ребенка.

Помимо этого, по итогам комплексной видеотехнической и автотехнической экспертизы было заключено, что при соблюдении водителем автомобиля скоростного режима, аварии удалось бы избежать.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.