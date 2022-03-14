В Херсоне состоялся митинг под красными флагами

14 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
Приднестровье, Украина, Крым, Россия, Одесса, Херсон, Николаев (2014) | Фото: &quot;Яндекс-карты&quot;

В Херсоне состоялся митинг под красными флагами

13 марта в Херсоне состоялся первый за восемь лет антифашистский митинг по случаю годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

Колонна манифестантов с красными флагами, скандируя "Спасибо деду за Победу!", прошла у памятника воинам-освободителям. На некоторых были георгиевские ленты. Один из ораторов заявил, что жители Херсона наконец-то получили возможность поверить в историческую справедливость, ведь украинская власть заставляла забыть историю и подвиг предков.

Митинг был немногочисленным, всего участвовали несколько десятков человек. В соцсетях пишут, что местные националисты по-прежнему угрожают жителям. А после этого митинга в проукраинских пабликах появились призывы к расправе. Однако среди участников были депутат Херсонского горсовета и бывший мэр города Владимир Сальдо, бывший заместитель мэра Сергей Черевко.

Собравшиеся призвали наказать всех нацистов, вернуть в школы изучение русского языка, прежние названия улицам.

Проукраинские митинги пока собирают больше участников, но и они весьма немногочисленны. Под лозунгами "Херсон - це Украина" выходят не более 1-2 тыс. человек в городе с население почти 300 тыс.

Херсон был взят под контроль в ходе военной спецоперации 2 марта.

Теги: украина, херсон, митинг



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети