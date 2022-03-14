В Херсоне состоялся митинг под красными флагами

13 марта в Херсоне состоялся первый за восемь лет антифашистский митинг по случаю годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

Колонна манифестантов с красными флагами, скандируя "Спасибо деду за Победу!", прошла у памятника воинам-освободителям. На некоторых были георгиевские ленты. Один из ораторов заявил, что жители Херсона наконец-то получили возможность поверить в историческую справедливость, ведь украинская власть заставляла забыть историю и подвиг предков.

Митинг был немногочисленным, всего участвовали несколько десятков человек. В соцсетях пишут, что местные националисты по-прежнему угрожают жителям. А после этого митинга в проукраинских пабликах появились призывы к расправе. Однако среди участников были депутат Херсонского горсовета и бывший мэр города Владимир Сальдо, бывший заместитель мэра Сергей Черевко.

Собравшиеся призвали наказать всех нацистов, вернуть в школы изучение русского языка, прежние названия улицам.

Проукраинские митинги пока собирают больше участников, но и они весьма немногочисленны. Под лозунгами "Херсон - це Украина" выходят не более 1-2 тыс. человек в городе с население почти 300 тыс.

Херсон был взят под контроль в ходе военной спецоперации 2 марта.