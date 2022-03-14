14 Марта 2022
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Экономика В России
Цены на молоко (2021) | Фото: Накануне.RU

Минпромторг готов перенести введение маркировки воды и молочной продукции

Минпромторг РФ готов пойти на одну из главных уступок бизнесу, о которой тот просил и до начала военной операции на Украине и просто умолял в последние две недели. Речь о введении обязательной маркировки некоторых видов товаров.

Ведомство направило в правительство России обращение с просьбой перенести сроки введения маркировки воды и молочной продукции для фермеров, розничной торговли и ресторанов. Также предлагается упростить введение маркировки для этих категорий, передает ТАСС.

Так, маркировку молочной продукции предлагается перенести с 31 марта на 1 сентября этого года, упакованной воды – с 1 сентября 2022 года на 1 марта 2023 года. Также предлагается дать фермерам отсрочку на маркировку молочной продукции до 1 декабря 2023 года.

Теги: минпромторг, маркировка, молочная продукция



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