14 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
(2019) | Фото: форум Утро

Ефрейтор из Челябинской области погиб в ходе специальной военной операции на Украине

Южноуральский военный, ефрейтор Вячеслав Султанов погиб при выполнении важного задания в ходе специальной военной операции на Украине. Губернатор Алексей Текслер и правительство региона выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

"Вячеслав показал пример истинного мужества, стойкости и преданности долгу и присяге, отдав свою жизнь в бою во имя спокойствия и мирного существования нашего народа. Жители области скорбят вместе с родными и близкими отважного воина. Память о герое будет вечно жить в сердцах южноуральцев", - сообщили Накануне.RU в областном правительстве.

Семье военнослужащего будет оказана необходимая помощь.

Ранее стало известно о гибели офицера Константина Глушкова, младшего сержанта Данила Василенко, младшего сержанта Максима Кравченко, старшего лейтенанта Валерия Осколкова, ефрейторов Нурлана Кубжасарова и Максима Занина.

Теги: спецоперация, Вячеслав Султанов,



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