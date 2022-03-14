Ефрейтор из Челябинской области погиб в ходе специальной военной операции на Украине

Южноуральский военный, ефрейтор Вячеслав Султанов погиб при выполнении важного задания в ходе специальной военной операции на Украине. Губернатор Алексей Текслер и правительство региона выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

"Вячеслав показал пример истинного мужества, стойкости и преданности долгу и присяге, отдав свою жизнь в бою во имя спокойствия и мирного существования нашего народа. Жители области скорбят вместе с родными и близкими отважного воина. Память о герое будет вечно жить в сердцах южноуральцев", - сообщили Накануне.RU в областном правительстве.

Семье военнослужащего будет оказана необходимая помощь.

Ранее стало известно о гибели офицера Константина Глушкова, младшего сержанта Данила Василенко, младшего сержанта Максима Кравченко, старшего лейтенанта Валерия Осколкова, ефрейторов Нурлана Кубжасарова и Максима Занина.