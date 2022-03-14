14 Марта 2022
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Гуманитарная помощь жителям Донбасса (2022) | Фото: permkrai.ru

Три фуры с гуманитарной помощью от пермяков прибыли в Ростовскую область

Три фуры с гуманитарной помощью жителям Донбасса, собранной жителями Пермского края, прибыли в Ростовскую область, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Две фуры наполнены строительными материалами, еще одна – теплыми вещами, продуктами и предметами первой необходимости, собранными пермяками, а также общественными организациями, представителями религиозных конфессий, спортивных федераций. Предполагается, что в ближайшие день-два будет проходить разгрузка фур.

Из Перми гуманитарный груз выехал 10 марта.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса(2022)|Фото: permkrai.ru

Всего жители края и организации собрали 60 тонн груза, 40 из которых – строительные материалы. Остальное – порядка 15 тонн муки и 1,4 тонны мясных консервов, а также 3,6 тонн теплой одежды, круп, других продуктов и товаров, которые поступили от жителей и объединений в пункты приема, организованные во всех районах Перми и территориях края.

Всего на сегодня жителями Прикамья в пункты сбора помощи было передано более 10 тонн груза: все, что не вместилось в фуры первой колонны, будет доставлено жителям Донбасса со следующей отправкой гуманитарной помощи.

Теги: Гуманитарная помощь, продукты, гуманитарный груз



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