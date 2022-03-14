Новосибирская область полностью обеспечена необходимыми товарами, включая сахар

Ситуация с обеспечением необходимыми продовольственными и иными товарами в регионе находится под контролем было отмечено на оперативном совещании 14 марта, прошедшем под председательством губернатора Андрея Травникова.

Докладывал об обстановке на потребительском рынке министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. Минпромторг региона в ежедневном режиме, во взаимодействии с органами местного самоуправления и торговыми сетями осуществляет мониторинг товарных запасов отдельных групп продовольственных и непродовольственных товаров. На сегодняшний день ситуация стабильная. По продовольственным группам, по сахару, крупам и консервам, запасы составляют в среднем 24 дня, по непродовольственным, бытовой технике, предметам личной гигиены, бытовой химии – около 65 дней, с учетом нынешнего спроса.

"Два года назад популярными товарами были гречка и туалетная бумага, сегодня – сахар. Просьба с пониманием отнестись, оперативно обеспечить все розничные магазины необходимым запасом этого продукта", – подчеркнул губернатор Андрей Травников в ходе совещания.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, по состоянию на конец прошлой недели средние минимальные цены в сетевых торговых объектах региона составили на сахар – 60 руб. 37 коп. за килограмм, на крупу гречневую – 106 руб. 40 коп. за килограмм, муку пшеничную – 40 руб. 54 коп. за килограмм, яйцо куриное – 73 руб. 90 коп. за десяток, масло подсолнечное – 115 руб. 58 коп. за литр.

Сетевые ретейлеры для бесперебойной работы своих объектов проводят аналитику спроса населения, налаживают взаимодействие с поставщиками, формируют товарные запасы по тем или иным позициям. За прошедшую неделю практически все сети увеличили объемы отгрузки товаров из распределительных центров в торговую сеть примерно на 10%.

При этом, в результате мониторинга, проводимого специалистами министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и по информации из муниципальных образований, обращениям граждан, отмечены случаи отсутствия сахара в некоторых сетевых и розничных магазинах, повышение цены на него в розничных не сетевых магазинах. Все поступающие сигналы оперативно отрабатываются с сетями и поставщиками, с федеральной антимонопольной службой как по доставке товаров, так и по необоснованному повышению цены. На данный момент у оптовых поставщиков запасы сахара превышают 600 тонн, в течение недели ожидается прибытие еще 400 тонн сахара.