14 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
(2005) |

В Мелитополе началось цифровое вещание российских телеканалов

И.о. мэра Мелитополя Галина Данильченко заявила, что в городе начинается цифровое вещание российских телеканалов, так как ощущается "острый дефицит в получении достоверной информации".

Данильченко была назначена и.о. мэра в субботу вечером вместо пропавшего Ивана Федорова, которого Генпрокуратура ЛНР подозревает в финансировании нацистов. Она призвала принять новую реальность и создать Комитет народных изранников, который и будет руководить Мелитополем.

"Перенастраивайте свои телеприемники и получайте правдивую информацию", - сказала она.

Гепрокурор Украины Ирина Венедиктова уже объявила о подозрении Данильченко в "госизмене". А Владимир Зеленский пригрозил ей убийством.

Теги: украина, телевидение



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