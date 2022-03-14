В Мелитополе началось цифровое вещание российских телеканалов

И.о. мэра Мелитополя Галина Данильченко заявила, что в городе начинается цифровое вещание российских телеканалов, так как ощущается "острый дефицит в получении достоверной информации".

Данильченко была назначена и.о. мэра в субботу вечером вместо пропавшего Ивана Федорова, которого Генпрокуратура ЛНР подозревает в финансировании нацистов. Она призвала принять новую реальность и создать Комитет народных изранников, который и будет руководить Мелитополем.

"Перенастраивайте свои телеприемники и получайте правдивую информацию", - сказала она.

Гепрокурор Украины Ирина Венедиктова уже объявила о подозрении Данильченко в "госизмене". А Владимир Зеленский пригрозил ей убийством.