14 Марта 2022
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Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

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миротворец ООН, голубые каски (2017) | Фото: 24tv.ua

Оснований для отправки миротворцев ООН на Украину нет – МИД РФ

В Москве отрицательно относятся к идее введения миротворческого контингента ООН на Донбасс. Министерство иностранных дел России дало это понять в самых разных формулировках.

"Вопрос об отправке миротворцев ООН на Украину не стоит, его нет в повестке СБ ООН или других международных площадок", - приводит РИА Новости слова представителя МИД России.

"Москва не видит оснований для отправки миротворцев ООН на Украину, так как ситуация полностью контролируется российскими военными", - добавили в ведомстве.

Теги: миротворцы, оон, украина, мид рф



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