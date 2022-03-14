Оснований для отправки миротворцев ООН на Украину нет – МИД РФ

В Москве отрицательно относятся к идее введения миротворческого контингента ООН на Донбасс. Министерство иностранных дел России дало это понять в самых разных формулировках.

"Вопрос об отправке миротворцев ООН на Украину не стоит, его нет в повестке СБ ООН или других международных площадок", - приводит РИА Новости слова представителя МИД России.

"Москва не видит оснований для отправки миротворцев ООН на Украину, так как ситуация полностью контролируется российскими военными", - добавили в ведомстве.