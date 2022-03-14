14 Марта 2022
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Instagram (2021) | Фото: Накануне.RU

Роскомнадзор внёс Instagram в список запрещённых сайтов

Роскомнадзор (РКН) внёс сайт inatagram.com в список запрещённых порталов. Это следует из данных универсального сервиса РКН по проверке блокировок в РФ страниц и сайтов.

Информация появилась в этом сервисе сегодня.

Напомним, 11 марта Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к соцсети Instagram на территории России. Также ведомство попросило суд признать американскую компанию "Meta" (в неё входят Instagram и Facebook) экстремистской организацией и запретить её деятельность в России.

На прошлой неделе видеохостинг YouTube, принадлежащий американской компании "Google", заявил о блокировке российских СМИ, финансируемых государством.

Теги: instagram, Роскомнадзор



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.03.2022 08:41 Мск Глава Instagram оценил блокировку социальной сети в России
Ранее 11.03.2022 19:25 Мск Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram


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