Россия может платить по долгам, страны запада пытаются организовать искусственный дефолт – Минфин РФ

14 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России За рубежом
коллаж, рубли, доллары, вывод средств, отмывание средств, легализация доходов (2017) | Фото: Накануне.RU

Россия может платить по долгам, страны запада пытаются организовать искусственный дефолт – Минфин РФ

Россия выполнит свои обязательства по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг вовремя и в полном объеме. Правда, погашение долга будет происходить в рублях, поскольку платить по долгам в долларах и другой валюте РФ мешает "заморозка" активов западными странами.

Для исполнения государственных долговых обязательств по еврооблигациям Минфин будет давать платежные поручения банкам-агентам для осуществления выплат в валюте и в сроки, предусмотренные соответствующей эмиссионной документацией. Возможность перечисления средств будет зависеть от санкционных ограничений в отношении правительства и Банка России, сообщили в Минфине РФ.

Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение, оно будет отозвано. Оплата по еврооблигациям будет проводиться в рублях по курсу ЦБ на день платежа.

"У нас есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств", – подчеркнул министр финансов Антон Силуанов.

Он добавил, что страны запада заморозили примерно половину или около $300 млрд золотовалютных резервов России

Также министр сообщил, что запад оказывает давление на Китай, чтобы ограничить доступ России к ее резервам в юанях. 

"Заявления о том, что России не может выполнить свои обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности. У нас есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств. Заморозку валютных счетов Банка России и правительства РФ можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований", - рассказал Силуанов в эфире телеканала "Россия 1".

Теги: дефолт, долги, антон силуанов, минфин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети