Россия может платить по долгам, страны запада пытаются организовать искусственный дефолт – Минфин РФ

Россия выполнит свои обязательства по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг вовремя и в полном объеме. Правда, погашение долга будет происходить в рублях, поскольку платить по долгам в долларах и другой валюте РФ мешает "заморозка" активов западными странами.

Для исполнения государственных долговых обязательств по еврооблигациям Минфин будет давать платежные поручения банкам-агентам для осуществления выплат в валюте и в сроки, предусмотренные соответствующей эмиссионной документацией. Возможность перечисления средств будет зависеть от санкционных ограничений в отношении правительства и Банка России, сообщили в Минфине РФ.

Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение, оно будет отозвано. Оплата по еврооблигациям будет проводиться в рублях по курсу ЦБ на день платежа.

"У нас есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств", – подчеркнул министр финансов Антон Силуанов.

Он добавил, что страны запада заморозили примерно половину или около $300 млрд золотовалютных резервов России

Также министр сообщил, что запад оказывает давление на Китай, чтобы ограничить доступ России к ее резервам в юанях.

"Заявления о том, что России не может выполнить свои обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности. У нас есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств. Заморозку валютных счетов Банка России и правительства РФ можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований", - рассказал Силуанов в эфире телеканала "Россия 1".