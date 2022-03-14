Австралия ввела санкции против десятков российских бизнесменов и членов их семей

14 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России За рубежом
Роман Абрамович (2018) | Фото: eg.ru

Австралия ввела санкции против десятков российских бизнесменов и членов их семей

Австралия ввела санкции против десятков российских бизнесменов и членов их семей, среди которых – предприниматель Роман Абрамович, глава "Газпрома" Алексей Миллер, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов. Всего под санкции попали 33 российских бизнесмена, банкира и члены их семей.

В список попали также председатель правления "Банка Россия" Дмитрий Лебедев, генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, его жена Екатерина Игнатова и трое их сыновей, всего там значатся 33 фамилии, уточняет "РБК".

Ранее президент Владимир Путин во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о том, что "СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха".

"СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха. Даже после 1990-го года в отношении России сохранялись и потом перешли уже в новые и новейшие времена санкции со времен Советского Союза", - сказал Путин.

Теги: Австралия, санкции, Роман Абрамович, Игорь Шувалов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети