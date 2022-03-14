Австралия ввела санкции против десятков российских бизнесменов и членов их семей

Австралия ввела санкции против десятков российских бизнесменов и членов их семей, среди которых – предприниматель Роман Абрамович, глава "Газпрома" Алексей Миллер, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов. Всего под санкции попали 33 российских бизнесмена, банкира и члены их семей.

В список попали также председатель правления "Банка Россия" Дмитрий Лебедев, генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, его жена Екатерина Игнатова и трое их сыновей, всего там значатся 33 фамилии, уточняет "РБК".

Ранее президент Владимир Путин во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о том, что "СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха".

"СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха. Даже после 1990-го года в отношении России сохранялись и потом перешли уже в новые и новейшие времена санкции со времен Советского Союза", - сказал Путин.