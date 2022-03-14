В уральском поселке водитель сбил 5-летнего ребенка

В уральском поселке Медянкино вечером воскресенья произошло ДТП с участием 5-летнего ребенка. Мальчик резко выскочил на дорогу из-за стоящего автобуса, из-за чего наезда избежать не удалось. Несовершеннолетнего госпитализировали с сотрясением головного мозга.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, инцидент произошел в четвертом часу дня на ул. Республиканская у дома № 53. 38-летний водитель "Хендэ Акцент", имеющий стаж вождения 14 лет, двигался по Республиканской со скоростью 30 км/ч. Внезапно, из остановившегося автобуса выбежал ребенок, что и привело к ДТП. Сотрудники ГИБДД добавили, что за последние 2 года водитель к административной ответственности не привлекался, а на момент аварии был трезв.

Как выяснилось позднее, в 200 м. от места аварии находился дом мальчика. Вместе с мамой, братом и сестрой они приехали в частный сектор из города и пока родитель отвлекся, ребенок решил перебежать через дорогу. При этом автобус осуществлял высадку пассажиров в неустановленном месте, а у самого несовершеннолетнего на одежде отсутствовали световозвращающие элементы.

"В отношении родителей решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних", - заявили в ГИБДД.

Водитель автобуса привлечен к административной ответственности по ст. 11.33 КоАП РФ за высадку пассажиров в неустановленном месте.